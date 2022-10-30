مصرف الراجحي يطرح صكوكا من الشريحة الأولى للاكتتاب العام

وجديرٌ بالذكر بأن المصرف قد قرر إتاحة هذا الطرح للاكتتاب العام استكمالًا لنجاح الطرح الخاص للصكوك الذي أجراه المصرف سابقًا في شهر يناير لعام 2022م استنادًا إلى حجم الإقبال الملحوظ من قبل المستثمرين في ذلك الحين. ونظرًا لأن الصكوك ستدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، فسيكون بإمكان المستثمرين تداول الصكوك في السوق المالية ممّا سيسهم في توفير سيولة للصكوك وإتاحة فرصة أكبر للاستثمار في الصكوك للمستثمرين بشكل عام وللمستثمرين الأفراد بشكل خاص.