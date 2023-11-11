خادم الحرمين يتلقَّى رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في مالي

تلقَّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيز التعاون المشترك.