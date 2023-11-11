خادم الحرمين يتلقَّى رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في مالي

تلقَّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وسُبل تعزيز التعاون المشترك.
وتسلَّم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات بين البلدَيْن، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتَيْن الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء: نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والمدير العام لمكتب الوزير عبدالرحمن الداود.