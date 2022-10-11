"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من تبوك والجوف والشمالية الأسبوع القادم

وكان المركز قد أشار في تقريره عن حالة الطقس لليوم إلى أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، كذلك على الجزأين الأوسط والجنوبي من ساحل البحر الأحمر.