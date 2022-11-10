"الالتزام البيئي" يستعرض مبادراته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ

يشارك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في منتدى مبادرة السعودية الخضراء والمعرض المصاحب له، والذي يُعقد بشرم الشيخ تحت شعار "من الطموح إلى العمل"، حيث يجتمع قادة الحكومات والشركات، ورؤساء المنظمات الدولية، إلى جانب خبراء في الاستدامة والبيئة والطاقة، للتعاون في تحقيق أهداف العمل المناخي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله بن صايل المطيري أن مشاركة المركز في منتدى ومعرض مبادرة السعودية الخضراء، تتضمن تقديم تجربة استثنائية للزوار حول مبادرات المركز التي تشكل جزءًا من أهدافه لتحقيق مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وتأتي مشاركة المركز تحت عنوان (بيئة نحياها لغدٍ مستدام)، وذلك عبر جناح المركز المشارك في المعرض المُقام بين 7 – 18 نوفمبر الحالي، والذي يتضمن عروضًا جاذبة عبر تقنيات الهولوغرام وعبر المواد الفيلمية الوثائقية والمواد التعريفية الإبداعية المرتبطة بجانبي الالتزام البيئي والاستدامة.
وأشار المطيري أن الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي بن سعيد الغامدي سيتواجد في المنتدى خلال الأيام من 11-12 نوفمبر للمشاركة وللالتقاء بعدد من القيادات الهامة على المستويين الدولي والمحلي، كما يتواجد عدد من القادة التنفيذيين بالمركز في الجناح المقام في معرض منتدى مبادرة السعودية الخضراء، ويسعى الجميع على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة -يحفظها الله- بما يؤكد أهمية إبراز جهود الوطن المحافل الدولية، انطلاقًا من المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المشهد الدولي في جانب العمل البيئي.
واختتم المطيري تأكيده على أن المركز يسعى إلى دعم جهود المملكة في حماية البيئة واستدامتها من خلال حماية وتطوير المنظومة البيئية واستعادة التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل البؤر الملوثة، وذلك من خلال مبادرات المركز النوعية بيئية مستدامة، وذلك ضمن إطار التزامها بحماية الموارد الطبيعية.