"الالتزام البيئي" يستعرض مبادراته في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ

وأشار المطيري أن الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي بن سعيد الغامدي سيتواجد في المنتدى خلال الأيام من 11-12 نوفمبر للمشاركة وللالتقاء بعدد من القيادات الهامة على المستويين الدولي والمحلي، كما يتواجد عدد من القادة التنفيذيين بالمركز في الجناح المقام في معرض منتدى مبادرة السعودية الخضراء، ويسعى الجميع على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة -يحفظها الله- بما يؤكد أهمية إبراز جهود الوطن المحافل الدولية، انطلاقًا من المكانة الريادية التي تحظى بها المملكة على المشهد الدولي في جانب العمل البيئي.