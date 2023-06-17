"الجوازات": هذه عقوبة مَن يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصًا دون تصريح حج من المخالفين

تُشارك المديرية العامة للجوازات في موسم الحج للعام الحالي 1444هـ، ضمن القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن من خلال تنفيذ جميع الأعمال والمهام المنوطة بها، ومن ضمن تلك المهام، اللجانُ الإدارية الموسمية في مراكز مداخل العاصمة المقدسة الأربعة (مركز الشميسي، ومركز الكر، ومركز التنعيم، ومركز البهيتة).