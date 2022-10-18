"حساب المواطن": مكافأة الطلاب دخل يلزم الإفصاح عنه

يذكر أن البرنامج، قد أوضح سابقًا أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، وفي مقدمتها الراتب الوظيفي سواء القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُدخل المتقدم الراتب الإجمالي شاملاً البدلات، كذاك المعاش التقاعدي، إضافة إلى ما يوجد من الأنشطة التجارية، مخصص ساند، مكافآت الطلاب، عوائد الاستثمارات المالية، مخصص حافز، عوائد الأصول العقارية، العوائد من المشاريع والأعمال الحرة.