"حساب المواطن": مكافأة الطلاب دخل يلزم الإفصاح عنه

أكد برنامج حساب المواطن مجدداً، أن مكافأة الطلبة تدخل ضمن الدخل الواجب الإفصاح عنه حين حصول الفرد عليه، بخلاف معاش الضمان الاجتماعي الذي أكد الحساب أنه لا يدخل ضمن مصادر الدخل الواجب الإفصاح عنها.
وبيّن "الحساب" أن طريقة عمل الإفصاح عن مكافأة الطلاب بعد الدخول على حساب الشخص في النظام، يتم اختيار الحالة الوظيفية (طالب) ثم نوع الدخل يسجل (غير ذلك)، ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي" وحفظ المدخلات.
يذكر أن البرنامج، قد أوضح سابقًا أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، وفي مقدمتها الراتب الوظيفي سواء القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُدخل المتقدم الراتب الإجمالي شاملاً البدلات، كذاك المعاش التقاعدي، إضافة إلى ما يوجد من الأنشطة التجارية، مخصص ساند، مكافآت الطلاب، عوائد الاستثمارات المالية، مخصص حافز، عوائد الأصول العقارية، العوائد من المشاريع والأعمال الحرة.