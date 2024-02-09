"التقييم الذاتي" والحملات الرقابية لأمانة الطائف ترفعان امتثال المحال إلى 97%

رفعت الخطط الرقابية لأمانة الطائف مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية والتجارية والصناعية إلى أكثر من 97%.
وشملت الجهود الامتثال لجودة الخدمة المقدمة، وتطبيق الاشتراطات الصحية، والالتزام باللوائح البلدية.
وكشفت الجولات الرقابية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية زيادة مستوى الالتزام من التجار في ظل وجود خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية، التي تستهدف تعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم؛ إذ يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم عن طريق منصة "التقييم الذاتي"، وإبرازها في المنشأة التجارية اختياريًّا.
وتأتي هذه الخدمة ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تطلقها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إطار استراتيجية التحول الرقمي لدعم قطاع الأعمال التجارية.
وأوضحت أمانة الطائف لـ"سبق" أن زيادة مستوى الالتزام هدف تسعى إليه الأمانة، أما خدمة التقييم الذاتي فتهدف إلى بيان إجراءات التصنيف والتقييم الذاتي للمنشأة بصورة استرشادية، وتسهيل عملية التقييم للمنشآت ضمن الأنشطة المقترحة، مع تعريف المنشأة بالحدود المالية للمنافسات والمشاريع التي يمكنها التقدم عليها وفقًا لدرجة تصنيفها، إضافة إلى تعريف العملاء ومرتادي المحال التجارية بمدى التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، وتعريف المنشأة بنقاط القوة والضعف قبل دخولها في إجراءات التصنيف.
وتوفر هذه الخدمة على المنشأة تكبد عناء الذهاب إلى البلدية بعد استكمال إجراءات التقييم الذاتي وصدور الشهادة النهائية لمدة سنة من تاريخ الإصدار. كما تهدف الخدمة إلى تعريف المنشأة بالتقييم الحالي، وتشجيع رفع الدرجة في التقييم المستقبلي.
وتُواصل أمانة الطائف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية والصحية، ومتابعة أعمال معالجة التشوه البصري، وتعزيز برامج الوقاية الصحية في إطار جهودها لتعزيز الامتثال، والاستدامة البيئية.
يُذكر أن جولات الأمانة الرقابية تتواصل في مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية، بالتعاون مع الجهات المختصة. وتغطي الحملات التفتيشية الأسواق والمطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحال الحلويات والعصائر وبيع وتداول الأغذية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية داخل المنشآت، والشهادات الصحية للعمالة، ومتابعة تطبيق اشتراطات تخزين وتداول الأغذية، وتعزيز سلامة الغذاء.
ودعت أمانة الطائف الأهالي إلى الإبلاغ عن وجود أي ملاحظات عبر منصة بلاغات بلدي 940، وستباشر الفِرق الرقابية البلاغات وتعالجها على الفور.
وتتم متابعة جميع المنشآت التي تُعنى بالصحة العامة على مدار الساعة، وتطبيق العقوبات والجزاءات وفق لائحة الجزاءات البلدية المحدثة.