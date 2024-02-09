"التقييم الذاتي" والحملات الرقابية لأمانة الطائف ترفعان امتثال المحال إلى 97%

وأوضحت أمانة الطائف لـ"سبق" أن زيادة مستوى الالتزام هدف تسعى إليه الأمانة، أما خدمة التقييم الذاتي فتهدف إلى بيان إجراءات التصنيف والتقييم الذاتي للمنشأة بصورة استرشادية، وتسهيل عملية التقييم للمنشآت ضمن الأنشطة المقترحة، مع تعريف المنشأة بالحدود المالية للمنافسات والمشاريع التي يمكنها التقدم عليها وفقًا لدرجة تصنيفها، إضافة إلى تعريف العملاء ومرتادي المحال التجارية بمدى التزام المنشآت بالاشتراطات البلدية، وتعريف المنشأة بنقاط القوة والضعف قبل دخولها في إجراءات التصنيف.