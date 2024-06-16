لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. رئاسة الشؤون الدينية تفعِّل مبادرة "افعل ولا حرج"

فعَّلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، مبادرة "افعل ولا حرج"؛ التي تعد إحدى المبادرات النوعية التي وضعتها الرئاسة الدينية ضمن خطتها الإستراتيجية في موسم حج هذا العام؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتوعيتهم والتيسير عليهم في أداء مناسك الحج، حيث يأتي تفعيل المبادرة في يوم النحر لمناسبتها لأعمال مناسك الحاج في اليوم العاشر.