ضبط مخالف لنظام البيئة لاقتلاعه "24" شجرة دون ترخيص بالمدينة المنورة

وأوضحت القوات أنه تمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقّه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصّة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكّدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص؛ غرامة تصل إلى "20" ألف ريال لكل شجرة.