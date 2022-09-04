6 تخصصات.. بدء التقديم على برنامج فني تخطيط قلب المنتهي بالتوظيف

وأضاف: "البرنامج يمتد لمدة 12 شهراً، ويستهدف شباب وشابات الوطن، ممن ليسوا على رأس العمل، من حملة شهادة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة وهي: تخصص الأحياء، الأحياء الدقيقة، التقنية الحيوية، تخصص الفيزياء، الكيمياء، الكيمياء الحيوية، وأن يكون حاصلاً على شهادة اللغة الإنجليزية للاختبارات المعتمدة STEP 75 أو Academic IELTS 4.5".