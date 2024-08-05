"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ونجران وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والحناكية والمدينة المنورة وينبع النخل. وتشهد أمطارًا متوسطة على بدر والمهد، وأمطارًا غزيرة على وادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الليث والجموم وتربة والعاصمة المقدسة والطائف وأضم وبني يزيد وميسان ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا متوسطة على القنفذة وبحرة والكامل والحرمة والمويه ورنية، وأمطارًا خفيفة على خليص، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على بدر الجنوب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.