"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والحناكية والمدينة المنورة وينبع النخل. وتشهد أمطارًا متوسطة على بدر والمهد، وأمطارًا غزيرة على وادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.