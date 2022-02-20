"تقنية البنات" بالطائف تطلق مبادرة "الاحتيال الرقمي"

أطلقت الكلية التقنية للبنات بالطائف مبادرة "الاحتيال الرقمي" مطلع الأسبوع الحالي ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وأوضحت عميدة الكلية ابتهال الحمياني أن المبادرة تقدم خدمات تثقيفية وتوعوية لكافة فئات المجتمع المحلي بماهية العالم الرقمي واحتيال التقنية الرقمية وما يترتب عليها من جرائم إلكترونية، لذلك جاءت المبادرة بهدف التوعية بماهية الاحتيال الرقمي وكيفية التعامل معه قانونيًا لضمان حماية المجتمع من الاحتيال، نظراً لكثرة وتعدد أوجه الاحتيال الرقمي في الوقت الحالي.

وتتضمن المبادرة عدة فعاليات منها؛ نشر مواد توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وكذلك إقامة لقاء افتراضي لتقديم الاستشارات في المجالات المالية والقانونية، وأيضًا سيقام معرض تشكيلي مبتكر يمثل الجرائم الإلكترونية وأثرها على المجتمع، وستعقد ورش عمل وبرامج تدريبية ينفذها مختصون في المجال التقني.