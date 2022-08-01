"معزة".. الأسرع في أول سباقات "اللقايا" بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

حصدت "معزة" لـبندر محمد الهاجري، الفوز بالأسرع في أول سباقات الفترة الصباحية لفئة "اللقايا" ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022؛ إذ فازت بالمركز الأول في الشوط الصباحي الأول، بتوقيت 6:18.767.
وشهدت المنافسات حماسًا قويًّا ظَهَر في تقارب النتائج على مدار الـ12 شوطًا لمسافة 4 كم.
وجاء الفوز بالمراكز الأخرى كالتالي: "مغادر" لـعبدالله حسين الحربي، "سلام" لـفالح حمود البلوي، "الرمز" لـمحمد سند الشمري، "روز Rose" لـقاسم أبو ناصر (هجن سعودي برونكس)، "رعاد" لـأحمد مانع آل عامر، "البارعة" لـعامر راشد المري، "شقران" لـمحمد علي المري، "سيوف" لـحفيظ سعيد المري، "مشتاق" لـعاطف عطية القرشي، "العاصفة" لـفهد عبدالله الشمري، "الصداوي" لـعامر راشد المري.