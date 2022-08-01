"معزة".. الأسرع في أول سباقات "اللقايا" بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

وجاء الفوز بالمراكز الأخرى كالتالي: "مغادر" لـعبدالله حسين الحربي، "سلام" لـفالح حمود البلوي، "الرمز" لـمحمد سند الشمري، "روز Rose" لـقاسم أبو ناصر (هجن سعودي برونكس)، "رعاد" لـأحمد مانع آل عامر، "البارعة" لـعامر راشد المري، "شقران" لـمحمد علي المري، "سيوف" لـحفيظ سعيد المري، "مشتاق" لـعاطف عطية القرشي، "العاصفة" لـفهد عبدالله الشمري، "الصداوي" لـعامر راشد المري.