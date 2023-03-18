بحضور وزير الإعلام.."الإذاعة والتلفزيون" تطلق دورتها البرامجية لرمضان 2023

ومن المقرر أن يشارك في الحفل الخاص بإطلاق الدورة البرامجية لشهر رمضان عدد من الفنانين والإعلاميين والنجوم، مثل حياة الفهد، وفايز المالكي، وعلي العلياني، وسامي الجابر، وغيرهم الذين سيضيئون شاشات الهيئة بأعمالهم في شهر رمضان.