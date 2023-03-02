محليات

صدور العدد الجديد من مجلّة "النقل والخدمات اللوجستية" لفبراير 2023م

يشتمل على عدد من أنماط النقل قديمًا خلال مرحلة تأسيس وتوحيد الدولة
صدور العدد الجديد من مجلّة "النقل والخدمات اللوجستية" لفبراير 2023م
واس
واس

أصدرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، العددَ الجديد من مجلة "النقل والخدمات اللوجستية" الصادر عن شهر فبراير لعام 2023م، الذي تم تسليط الضوء فيه بشكل كبير على ذكرى "يوم التأسيس".

وتضمّن العدد الجديد من المجلة كلمةً لوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمناسبة يوم التأسيس، وكلمات لقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إبراز عددٍ من أنماط النقل قديمًا خلال مرحلة تأسيس وتوحيد الدولة السعودية.

وشملت المجلة مجموعةً من الأخبار، وعددًا من الموادّ المتنوّعة المتعلّقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ويمكن الاطلاع على المجلة من خلال الرابط .

وزارة النقل والخدمات اللوجستية
يوم التأسيس

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