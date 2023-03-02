صدور العدد الجديد من مجلّة "النقل والخدمات اللوجستية" لفبراير 2023م

وتضمّن العدد الجديد من المجلة كلمةً لوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمناسبة يوم التأسيس، وكلمات لقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إبراز عددٍ من أنماط النقل قديمًا خلال مرحلة تأسيس وتوحيد الدولة السعودية.