"تعليم الرياض" ينظّم لقاء الأمن السيبراني‬ لمجتمع تعليمي آمن

نظّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لقاءَ "الأمن السيبراني لمجتمع تعليمي آمن"، بمشاركة خُبراء ومختصّين في الأمن السيبراني، وذلك بحضور مساعدي المدير العام، ومديري الإدارات ومكاتب التعليم، وعددٍ من منسوبي الإدارة.
وناقش المتحدّثون في اللقاء: المهندس عادل المنيفي من وزارة التعليم، والدكتورة الجوهرة الناصر من جامعة الملك سعود، والدكتور محمد الحبيب من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ مفهوم الأمن السيبراني، والأساليب المستخدمة للهجمات السيبرانية المتجددة، وسياسات وضوابط الأمن السيبراني في وزارة التعليم، وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني.