"تعليم الرياض" ينظّم لقاء الأمن السيبراني‬ لمجتمع تعليمي آمن

وناقش المتحدّثون في اللقاء: المهندس عادل المنيفي من وزارة التعليم، والدكتورة الجوهرة الناصر من جامعة الملك سعود، والدكتور محمد الحبيب من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني؛ مفهوم الأمن السيبراني، والأساليب المستخدمة للهجمات السيبرانية المتجددة، وسياسات وضوابط الأمن السيبراني في وزارة التعليم، وتطوير الكفاءات في مجال الأمن السيبراني.