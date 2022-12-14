مستشفى النساء بسكاكا ينهي معاناة مريضة من تجويف رحمي استمر 5 سنوات

وأضافت "صحة الجوف": تم إيضاح خطورة العملية للمريضة والأعراض المصاحبة التي قد تحدث بعد إجراء العملية وأخذ موافقة المريضة وإجراء العملية وإزالة الليف من تجويف الرحم مع المحافظة على الرحم، وإحالتها إلى أقسام التنويم ومتابعتها بعد الخروج من قبل أطباء العيادات الخارجية وهي تتمتع بصحة جيدة.