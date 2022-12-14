مستشفى النساء بسكاكا ينهي معاناة مريضة من تجويف رحمي استمر 5 سنوات

تمكّن فريق طبي في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا من إنهاء معاناة مريضة استمرت لأكثر من 5 سنوات، حيث تمت إزالة ليف من تجويف الرحم بعملية جراحية دقيقة تكللت بالنجاح.
وقالت "صحة الجوف": إنّ المريضة راجعت المستشفى، وكانت تعاني من ليف رحمي كبير داخل تجويف الرحم مع نزيف مستمر تسبب لها بدخول متكرر للمستشفيات، وأثّر عليها بالإصابة بالأنيميا الحادة، وتم نقل الدم لأكثر من مرة، دون إيجاد حل جذري لمسببات الحالة.
وأوضح الفريق الطبي المشرف على الحالة أنّ تاريخ المريضة الطبي أظهر أنها لم تستطع خلال السنوات الخمس الماضية إجراء أي تدخل جراحي لإزالة الليف الرحمي بسبب صعوبة العملية، مما استدعى سرعة إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية وأشعة الرنين المغناطيسي التي بينت وجود ليف رحمي يستدعي التدخل الطبي الجراحي العاجل.
وأضافت "صحة الجوف": تم إيضاح خطورة العملية للمريضة والأعراض المصاحبة التي قد تحدث بعد إجراء العملية وأخذ موافقة المريضة وإجراء العملية وإزالة الليف من تجويف الرحم مع المحافظة على الرحم، وإحالتها إلى أقسام التنويم ومتابعتها بعد الخروج من قبل أطباء العيادات الخارجية وهي تتمتع بصحة جيدة.
يُذكر أنّ عدد مراجعي المستشفى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في قسم العيادات بلغ 12327 فيما بلغ عدد المرضى المنومين 2930 وراجع قسم الطوارئ 26613، فيما أجريت 474 عملية جراحية.