"السعودي للتنمية" يوقّع اتفاقية منحة تنموية لمدينة الملك عبدالله الطبية في البحرين

من جانبه، نوّه الدكتور عبدالرحمن بن يوسف، بأهمية هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تعزيز التجهيزات الطبية للمستشفى، التي من شأنها تطوير قدراته الطبية وإمكانياته في تحسين الخدمات الصحية، مشيرًا إلى فعالية أفضل الخدمات المقدّمة بعد إنشاء مباني المدينة الطبية التي تحتوي على مستشفى من تسعة طوابق تبلغ سعته حوالي (300) سرير طبي، بمساحة إجمالية تقدّر بنحو (70) ألف متر مربع.