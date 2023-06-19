معرض سعودي فود ينطلق بمشاركة مجموعة من الوزراء وقادة القطاع ومشاهير الطهاة غدا الثلاثاء

قمة الغذاء السعودي تضم مشاركات وزارية للكشف عن فرص أعمال في سوق المأكولات والمشروبات سريع النمو
تحت رعاية معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، تنطلق الدورة الأولى من معرض سعودي فود 2023 يوم غد الثلاثاء في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. حيث كشفت كون العالمية ودي إم جي إيفنتس، الجهتان المنظمتان للفعالية، ومناطق التقنية "مدن" الشريك الاستراتيجي لمعرض سعودي فود، عن المزيد من الفرص التجارية والمزايا التفاعلية خلال أيام المعرض بين 20-22 يونيو الجاري. يحرص المعرض على أن يكون منصة تتيح للشركات الكبرى المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات استعراض منتجاتها وخدماتها وحلولها أمام أبرز المشترين من مختلف أنحاء العالم. ويعتبر سعودي فود علامة تجاري تتبع لـــ جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات في المنطقة.
تحضر آلاف العلامات التجارية العالمية من 43 دولة في المعرض الذي بيعت مساحاته بالكامل، ويمتد على مساحة 20 ألف متر مربع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. ويحظى بتواجد عدد من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الأغذية والمشروبات مثل "بيبسكو"، و"امريكانا"، و"الجميل"، و"لاكتايلز"، و"غلف ويست"، و"سيارا فود"، و"إيفكو"، و "ناديك"، والكثير غيرها من الشركات إضافة إلى أجنحة عدد من الدول كجناح الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة وإيطاليا والأردن وأستراليا، وسيكون سعودي فود منصة فريدة لإطلاق منتجات وخدمات وتقنيات جديدة في السوق السعودي.
توفر قمة الغذاء السعودي، التي تُقام على هامش المعرض، فرصة فريدة للمشاركين لتتيح لهم التعرف على توجهات السوق، واستكشاف فرص الأعمال، وسبل الوصول إلى أكثر الأسواق الحيوية في الشرق الأوسط. وستقدم نخبة من الشخصيات لمحة عامة في يوم الافتتاح عن بيئة العمل الملائمة في المملكة العربية السعودية، كما تقدم النصائح لشركات المأكولات التي تدخل سوق المملكة للمرة الأولى. وتتألف اللجنة من المهندس علي العمير، نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية "مدن"؛ وسمو الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة. ويُقام عقب هذه الفعالية جلسة محادثات جانبية تتناول اثنتين من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة والمنطقة، وهما الأمن الغذائي والسيادة والاستدامة من جهة، والحد من حالة عدم اليقين والتقلبات المهيمنة على سلسلة التوريد والتكاليف. كما يتضمن يوم الافتتاح مجموعة من المتحدثين، بمن فيهم رايان ليفرس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مزارع البحر الأحمر؛ وبوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، ويختتم اليوم بكلمة رئيسية يلقيها معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.
من جانبها، قالت تريكسي لوه ميرماند، الرئيس التنفيذي لشركة كون إنترناشيونال:"تسعى رؤية السعودية 2030 إلى إنشاء مركز تجاري ديناميكي لقطاع المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية، وما يمثله هذا من فائدة اجتماعية واقتصادية كبيرة في قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة. لقد حظيت هذه القطاعات بدعم القيادة الرشيدة في المملكة لتكون هذه الصناعات في المقدمة، حيث قطعت أشواطا كبيرة في إرساء أساس للاستثمار في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات. وسيكون معرض سعودي فود حافزًا مهمًا لهذه الجهود، في الوقت الذي يزداد فيه التأثير الاقتصادي للأغذية والمشروبات والضيافة بشكل أسرع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
وأضاف مات دينتون، رئيس شركة دي إم جي للفعاليات، الشركة المشاركة في تنظيم الفعاليات: "إن افتتاح سعودي فود هذا باكورة خططنا في دعم تطوير قطاع المأكولات والمشروبات والضيافة في المملكة. وعلى مدار الأيام الثلاثة المقبلة سننتهي من التقويم الكامل للأحداث ذات الصلة لنشاركها مع المهتمين، وذلك لتعزيز دعم الجوانب والقطاعات الرئيسية في هذا النمو اللافت، ابتداء من تصنيع المواد الغذائية وتكنولوجيا الأغذية إلى فرص الامتياز والفنادق والضيافة. ويشكل سعودي فود الذي يناقش عدداً من المواضيع الهامة نواة لعدد من الأحداث المزمع إقامتها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة ".
وتناقش القمة في الجلسة الوزارية التي ستعقد في اليوم الثاني من الحدث بمشاركة كل من معالي الدكتور بندر بن إبراهيم الخريِّف وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، وسعادة الدكتور عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة في السعودية، فرصة لاستعراض الرؤى والخطط المستقبلية والإطار التنظيمي لقطاع الأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية.
وخلال اليوم الأخير من الحدث، ستتركز النقاشات حول العلامات التجارية الإقليمية والعالمية التي تسعى إلى الدخول أو التوسع في قطاع الأغذية والمشروبات في المملكة.
توفر فعاليات "توب تيبل"، والتي ترعاها شركة جودي (GoodyCo) الراعي الرئيسي لفعالية "توب تيبل"، للزوار فرصة التعرف على أحدث الأطباق وتقنيات إعداد الطعام التي تلاقي شعبية في المملكة، والتي سيقدمها نخبة من الطهاة والطاهيات المشهورين على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك من خلال سلسلة تضم أكثر من 40 درساً في فنون الطهي. وتضم قائمة الطهاة المشاركين الشيف باكو موراليس الحائز على نجمتي ميشلان وأحد أبرز أساتذة الطهي الشباب في إسبانيا؛ بالإضافة إلى ألبرت أدريا، رئيس الطهاة في مطعم إينيغما في برشلونة والحائز على نجمة ميشلان، ورئيس طهاة المعجنات السابق في مطعم إلبولي الشهير؛ والشيف اللبناني ورائد الأعمال مارون شديد؛ والشيف إيان بينجلي من مطعم ميازو الشهير، الفائز مرتين بجائزة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشيف بييرليجوي من مطعم سنيور ساسي، وهو طاه شاب يتابعه أكثر من 1.3 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، والشيف السعودي ريان عليش من كايزو باي ماياز
وعلى مدار الأيام الثلاثة للمعرض، ستشارك أربع طاهيات من قناة فتافيت - المتخصصة في بالطعام وأسلوب الحياة في الشرق الأوسط – في تقدم مجموعة من الدروس في فنون الطهي. وتضم كلا ً من شهرزاد الحجار وسلمى سليمان وسمية عبيد وأفنان الجعدي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريجوري لافروف، رئيس قناة فتافيت في وارنر براذرز ديسكفري: "نسعى دائماً في قناة فتافيت إلى دعم التنوع في أطباق الشرق الأوسط والطهاة الموهوبين، والتي لاقت أصداء إيجابية لدى ملايين العائلات في المنطقة. ونظراً لكون ثقافة الطهي في المملكة العربية السعودية تشكل جزءاً كبيراً من برامجنا، فإننا سعداء جداً بمشاركتنا في معرض سعودي فود الذي يسلط الضوء على أهمية اقتصاد الأغذية المتنامي في المملكة. وخلال المعرض، ستشارك قناة فتافيت من خلال مجموعة من الطهاة المشاهير لدينا في فعالية توب تيبل سعودي وتقديم مجموعة من عروض الطهي الحية أمام زوار المعرض".
وستشهد النسخة الافتتاحية من "يوث إكس" منافسة قوية بين المواهب الشابة من سلاسل الفنادق الرائدة في المملكة – والتي تشمل فندق ريتز كارلتون الرياض، وجراند حياة الخُبر، وفندق جي دبليو ماريوت الرياض، وفور سيزونز الرياض - في مسابقة الشيف الشاب، لتقديم قائمة من ثلاثة أطباق في 25 دقيقة. وستغطي هذه الفعالية موضوعات الاستدامة والحد من النفايات. وسيتم تقييم قوائم الطعام على أساس الشكل، وتلبيتها لتوجهات القطاع، ومستوى انسجامها مع موضوعات المسابقة، وطريقة تقديم الأطباق ومذاقها. وسيحصل الفريق الفائز على جوائز نقدية، كما سيتأهل للمشاركة في النهائيات الدولية المقرر إقامتها خلال معرض جلفود 2024، وسيحكّم المسابقة الشيف الشهير، والوجه الإعلامي المعروف، ومضيف "World Café" بوبي تشين.
ويأتي افتتاح معرض سعودي فود 2023 التابع لمعرض جلفود، أكبر العلامات التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات ليعزز من مكانته العالمية، حيث رسخ المعرض على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود من المصداقية والولاء والدعم للقطاع. كما أكد على التزامه بتحقيق النجاحات في تطوير الأعمال والمساهمة في إتمام صفقات تجارية ضخمة بين المشاركين في المعرض.
يقتصر حضور معرض سعودي فود على العاملين في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات.