معرض سعودي فود ينطلق بمشاركة مجموعة من الوزراء وقادة القطاع ومشاهير الطهاة غدا الثلاثاء

توفر قمة الغذاء السعودي، التي تُقام على هامش المعرض، فرصة فريدة للمشاركين لتتيح لهم التعرف على توجهات السوق، واستكشاف فرص الأعمال، وسبل الوصول إلى أكثر الأسواق الحيوية في الشرق الأوسط. وستقدم نخبة من الشخصيات لمحة عامة في يوم الافتتاح عن بيئة العمل الملائمة في المملكة العربية السعودية، كما تقدم النصائح لشركات المأكولات التي تدخل سوق المملكة للمرة الأولى. وتتألف اللجنة من المهندس علي العمير، نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال في الهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية "مدن"؛ وسمو الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة. ويُقام عقب هذه الفعالية جلسة محادثات جانبية تتناول اثنتين من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة والمنطقة، وهما الأمن الغذائي والسيادة والاستدامة من جهة، والحد من حالة عدم اليقين والتقلبات المهيمنة على سلسلة التوريد والتكاليف. كما يتضمن يوم الافتتاح مجموعة من المتحدثين، بمن فيهم رايان ليفرس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مزارع البحر الأحمر؛ وبوبي راجيندران، الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، ويختتم اليوم بكلمة رئيسية يلقيها معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.