شاهد.. "أمانة الطائف" تعايد الأهالي ورجال الأمن بالورود والحلوى والهدايا

قامت أمانة محافظة الطائف؛ ممثلةً في الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، وبمشاركة عدد من المتطوعين؛ بتوزيع الآلاف من الورود والهدايا والحلويات على الأهالي ابتهاجًا وفرحةً بحلول عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1445هـ.
وتمركز منسوبو الأمانة (الفريق التطوعي) بجوار الجوامع الكبرى وفي الشوارع الرئيسية والمحورية؛ لمشاركة الأهالي ورجال الأمن فرحتهم بالعيد السعيد مع صبيحة أول أيامه، ولقيت هذه البادرة من الأمانة قبولًا واسعًا من الأهالي والزوار الذين ثمّنوا هذه الخطوة الاجتماعية التي رسمت البسمة على شفاه الأطفال، وبثت الفرح في كافة أطياف المجتمع مع دخول أيام العيد، وبينوا أن "الأمانة" سبّاقة على الدوام بالتواجد الفعال في كل المناسبات دون استثناء.
يُذكر أن أمانة الطائف ستقيم احتفالات عيد الفطر المبارك في 3 مواقع مختلفة من المحافظة، في منتزه الردف ومنتزه الملك عبدالله وحديقة السنابل، وتقدم عروضًا فلكلورية للفنون الشعبية، ومسابقات ثقافية مع توزيع جوائز وهدايا على الزوار والمشاركين، وإقامة فعاليات للأسرة والطفل، ونشاطات ترفيهية وترويحية مختلفة، تستمر على مدى 3 أيام.