شاهد.. "أمانة الطائف" تعايد الأهالي ورجال الأمن بالورود والحلوى والهدايا

وتمركز منسوبو الأمانة (الفريق التطوعي) بجوار الجوامع الكبرى وفي الشوارع الرئيسية والمحورية؛ لمشاركة الأهالي ورجال الأمن فرحتهم بالعيد السعيد مع صبيحة أول أيامه، ولقيت هذه البادرة من الأمانة قبولًا واسعًا من الأهالي والزوار الذين ثمّنوا هذه الخطوة الاجتماعية التي رسمت البسمة على شفاه الأطفال، وبثت الفرح في كافة أطياف المجتمع مع دخول أيام العيد، وبينوا أن "الأمانة" سبّاقة على الدوام بالتواجد الفعال في كل المناسبات دون استثناء.