لخدمة حجاج بيت الله الحرام.. تَعَرف على أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

أوضحت الهيئة العامة للطرق اليوم، أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة؛ حيث قامت بتجهيز كل الطرق التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، في سبيل تسهيل وصولهم وتنقلهم من وإلى المشاعر المقدسة؛ بما يسهم في راحتهم ويضمن تأديتهم لفريضة الحج بكل يسر وطمأنينة.
وجهّزت هيئة الطرق عددًا من الطرق ذات المستوى العالي من السلامة والصيانة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وهي (طريق الرياض- الطائف- مكة المكرمة) بإجمالي أطوال بلغت 820 كم، و(طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة) بطول 420 كم، و(طريق مكة المكرمة- جدة) بطول 70 كم، وطريق السيل الكبير بطول 70 كم، إضافة لعقبة الهدا بطول 60 كم.
يُذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت -على مدار الأشهر الماضية- بمسح كل الطرق من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة، كما نفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على 7400 كم، أسهمت في رفع مستوى الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق.