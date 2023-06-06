لخدمة حجاج بيت الله الحرام.. تَعَرف على أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة

وجهّزت هيئة الطرق عددًا من الطرق ذات المستوى العالي من السلامة والصيانة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة، وهي (طريق الرياض- الطائف- مكة المكرمة) بإجمالي أطوال بلغت 820 كم، و(طريق مكة المكرمة- المدينة المنورة) بطول 420 كم، و(طريق مكة المكرمة- جدة) بطول 70 كم، وطريق السيل الكبير بطول 70 كم، إضافة لعقبة الهدا بطول 60 كم.