الاثنين.. "أمير الرياض" يرعى حفل تدشين مشروعات مباني التعليم الأهلية

يرعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم الاثنين المقبل، حفل تدشين المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وبحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وقدّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة لحفل تدشين المشروعات التعليمية الأهلية والعالمية، والتي تمثل رافدًا من روافد التعليم بالمنطقة، وشريكًا مساهمًا بفعالية في أداء الرسالة وتقديم الخدمة التعليمية.
وأشار "خرمي" إلى التطور الكبير والمتسارع في تجويد الخدمة التعليمية على كل المستويات، والذي كان له الأثر الملموس في تميز النواتج التعليمية وفوز أبناء وبنات المنطقة بجوائز في المنافسات الدولية والإقليمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ مشيدًا في الوقت ذاته بخطة وزارة التعليم بدعم المستثمرين في التعليم الأهلي للتوسع في المباني التعليمية الحديثة الموفرة للبيئة التعليمية الجاذبة والابتكارية، والتي تلبي تطلعات أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور المستفيدين من الخدمة.
ولفت "خـرمـي" إلى المنافسة ذات الجودة العالية بين المستثمرين في القطاع التعليمي بالمنطقة، الذين كانت لهم إسهامات مميزة في تطور الخدمات التعليمية النوعية بمدارس المنطقة.
وبيّن أن القيمة الإجمالية للمشاريع التعليمية الأهلية والعالمية تجاوزت 2.5 مليار ريال خلال العامين 1443/ 1444هـ في كافة أرجاء منطقة الرياض، والتي تسهم في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية في القطاع الأهلي والعالمي، والمستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة، وبالتكامل مع خطط وبرامج وكالة التعليم العام الأهلي والإدارة العامة للاستثمار والتخصيص وشركة "تطوير" للمباني.