مدارس تعليم جازان تستقبل 162 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي

وتواصل الإدارة جهودها في الوقوف على انطلاقة العام الدراسي الجديد، حيث يشمل الأسبوع الأول تنفيذ 1477 زيارة إشرافية من قبل القيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات لمشاركة الطلاب والطالبات انطلاق العام الدراسي الجديد، إضافة إلى إطلاق الإدارة حزمة من البرامج والخدمات التوجيهية التي تهم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.