تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين بالسودان

وأقامت الوزارة، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في السودان، أمس، مأدبة إفطار للصائمين في مقر سفارة المملكة ببورتسودان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن بن جعفر، ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار، ووزير الداخلية الفريق خليل باشا سايرين، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد قادم بخيت، ووالي ولاية بور سودان مصطفى محمد نور، ومفوض العون الإنساني سلوى آدم منية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، والشخصيات الإسلامية.