خلال 60 يوماً.. "الغطاء النباتي" يرصد أكثر من 190 مخالفة للوائح نظام البيئة

ورصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصّة بحماية ومراقبة أراضي الغطاء النباتي في الغابات والمتنزهات الوطنية والمراعي والفياض والروضات وغيرها، أنواعاً مختلفة من المخالفات، منها: "نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصّصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرّح بها"، حيث صدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.