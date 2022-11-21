السعودية تُرحِّب بقرار حث إيران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأشار إلى القرار المعتمد في دورة شهر يونيو الماضي، الذي ينص على وجوب تعاون إيران كاملاً مع الوكالة، وإسراعها في تلبية طلباتها.. مضيفًا بأنه على الرغم من تقديم العديد من الفرص لإيران، التي كان آخرها في شهر مارس الماضي؛ لتوضيح وحل الإشكاليات المذكورة، إلا أن إيران مستمرة بسياسة التضليل؛ إذ إنها قامت بنقل المواد النووية إلى مواقع أخرى تجهلها الوكالة، إضافة إلى سعيها للتنصل من تنفيذ البند المعدل (3.1) من الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات المعقود معها؛ ما يعكس عدم جديتها في التعاون مع الوكالة.