"الحوار الوطني" يشارك في أعمال الملتقى الإقليمي لتعزيز قيم التسامح لدى الشباب

وأكد الحوتان أن المركز أولى منذ تأسيسه اهتمامًا كبيرًا بشريحة الشباب من خلال برامجه المخصصة للشباب وقضاياهم، نظرًا لما تمثله هذه الشريحة من أهمية كبيرة في بناء مستقبل الوطن، مشيرًا إلى حرص المركز في إشراك شباب وفتيات الوطن في فعالياته الموجهة للمجتمع، وكذلك في اللقاءات والحوارات التي تتناول قضايا الشباب، ومنها استثمار طاقاتهم في مجالات الإعلام الجديد للتفاعل مع مشروع الحوار الوطني، وذلك بهدف تعزيز منظومة القيم الإنسانية عبر منصات الإعلام الرقمي.