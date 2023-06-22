"الصحة": جاهزون لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في موسم الحج

أوضحت "الصحة" أنها في كامل الجاهزية فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية في موسم الحج لهذا العام 1444هـ.
وقالت الوزارة: إنه تم تجهيز كافة المستشفيات والمراكز الصحية، والمراكز المتخصصة بجميع المستلزمات الخاصة بالصحة الوقائية؛ مثل أدوات الوقاية الشخصية، وأجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة، والتي تستخدم في غرف عزل المرضى، وأحدث أجهزة تطهير البيئة، إضافة إلى توفير المستلزمات والأجهزة التي تساهم في الخدمات الوقائية؛ ومنها تعزيز الفرز التنفسي الوقائي، وجاهزية غرف العزل، وكل ما يساهم في تعزيز الحالة الصحية للحجاج؛ وذلك من خلال المتابعة والتقييم المستمر الذي تم التحضير له مبكرًا وفق أفضل المعايير الوطنية التابعة لوزارة الصحة أو العالمية المعتمدة، عبر أفضل الكفاءات من المختصين في مكافحة العدوى والصحة الوقائية.
وأشارت "الصحة" إلى أن التوعية والتدريب، سواء للعاملين في الإدارة أو المكلفين بخدمة الحجاج والمراجعين؛ تعتبر من أهم العوامل المساعدة لإنجاح خطة العمل خلال حج هذا العام.
كما أكدت الوزارة أن أقسام مكافحة العدوى والصحة الوقائية، تساهم في توعية المراجعين والمرضى بأهمية الإجراءات الوقائية وممارسات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى إعادة تدريب جميع المكلفين بالمستشفيات وجميع المراكز الصحية والفرق الميدانية بأساسيات مكافحة العدوى، ومتابعة الممارسات لتصحيحها، مبينة أن التوعية تتم بشكل مباشر عبر الزيارات للحملات، إلى جانب الاستفادة من زيارة المراجعين والمرضى للمنشآت الصحية، وتقديم التوعية بشكل مباشر لهم، وذلك بعدة لغات، وعرض مواد توعوية واضحة الهدف للجميع.