"الصحة": جاهزون لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في موسم الحج

وقالت الوزارة: إنه تم تجهيز كافة المستشفيات والمراكز الصحية، والمراكز المتخصصة بجميع المستلزمات الخاصة بالصحة الوقائية؛ مثل أدوات الوقاية الشخصية، وأجهزة تنقية الهواء عالية الكفاءة، والتي تستخدم في غرف عزل المرضى، وأحدث أجهزة تطهير البيئة، إضافة إلى توفير المستلزمات والأجهزة التي تساهم في الخدمات الوقائية؛ ومنها تعزيز الفرز التنفسي الوقائي، وجاهزية غرف العزل، وكل ما يساهم في تعزيز الحالة الصحية للحجاج؛ وذلك من خلال المتابعة والتقييم المستمر الذي تم التحضير له مبكرًا وفق أفضل المعايير الوطنية التابعة لوزارة الصحة أو العالمية المعتمدة، عبر أفضل الكفاءات من المختصين في مكافحة العدوى والصحة الوقائية.