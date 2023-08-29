منتخب "المدني" يغادر إلى تركيا للمشاركة في بطولة "الإطفاء والإنقاذ"

ويشارك منتخبُ الدفاع المدني السعودي في مسابقات البطولة لإظهار القدرات الفنية واللياقية التي يتمتّع بها منسوبو الدفاع المدني، في سباقات التسلُّق بسلم الخطّاف إلى الأدوار العليا من برج التدريب، والتغلب على 100 متر حواجز، وتتابع الحريق 100 متر، ومكافحة الحريق؛ بهدف محاكاة أعمال الإطفاء والإنقاذ التي تتطلب مجهودًا بدنيًّا.