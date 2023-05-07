تسجيل أكثر من 2.7 مليون مركبة باتجاه مكة المكرّمة خلال رمضان

وتتمتع منطقة مكة المكرّمة بشبكة طرق ضخمة، وتضم عديداً من الطرق الحيوية التي تُسهم في خدمة ضيوف الرحمن، ومنها طريق الرياض - الطائف - مكة المكرمة، ويبلغ طوله 820 كم، إضافة إلى طريق مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة البالغ طوله 421 كم، إضافة إلى طريق جدة مكة المكرّمة البالغ طوله 70 كم، وطريق مكة المكرمة - الطائف الذي يبلغ طوله 70 كم.