بفعاليات متنوعة.. المملكة تشارك دول العالم الاحتفاء بيوم المعلم

تشارك المملكة منظومة دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم الذي يصادف الـ 5 من أكتوبر كل عام؛ ويهدف إلى دعم الجهود المخلصة والمبذولة في إعداد أجيال المستقبل، واعترافًا بالإسهامات العظيمة والخدمات الجليلة التي يقدمها في تعليم وتنشئة الأجيال وبناء المجتمعات، إضافة إلى تجسيد هذه المناسبة التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" منذ عام 1994م، للإشادة بدور المعلم ومهنته العظيمة، وتعزيزًا للدور الرائد الذي يضطلع به والرسالة التي يحملها.