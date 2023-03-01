المملكة توزع حقائب إيوائية بالسودان والصومال استفاد منها ما يقارب 10 آلاف شخص

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1.460 حقيبة إيوائية في محافظة جوبوين بولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 8.760 مستفيدًا من النازحين والمتضررين من الجفاف.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع الكسوة والمستلزمات الضرورية للأسر النازحة في مناطق الجفاف والنزوح في الصومال.
كما وزع المركز، أمس الأول، 203 حقائب إيوائية للأسر المتضررة من الفيضانات في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 1.178 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بالمركز في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.