للرد على استفسارات الحجاج.. "الشؤون الإسلامية" تفعّل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني

ويشارك في إجابة أسئلة المتصلين من خلال الهاتف المجاني (8002451000) نخبة من دعاة الوزارة يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة مع توفر مترجمين بلغات عالمية، إذ يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية والهندية والأمهرية والأدرية والهوسا والإندونيسية والبنغالية.