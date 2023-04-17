"جمار" مستشاراً للاتصال والعلاقات العامة لطيران ناس للعام الثاني

ويربط طيران ناس حالياً أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، ويستهدف زيادة العدد إلى أكثر من 165 وجهة عبر خطته الاستراتيجية التي أطلقها أوائل العام الماضي، كما توج بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة "سكاي تراكس" العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، وهي أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 2022، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.