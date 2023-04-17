"جمار" مستشاراً للاتصال والعلاقات العامة لطيران ناس للعام الثاني

وقعت شركة "جمار للعلاقات العامة والاتصال" مع طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط عقداً لتقديم خدمات الاستشارات الاتصالية والعلاقات العامة في المملكة العربية السعودية، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة "جمار" خدمات الاستشارات الاتصالية والمحتوى الإعلامي لطيران ناس.
وتملك شركة "جمار للعلاقات العامة والاتصال" قاعدة عملاء ثرية تضم هيئات حكومية وشركات في قطاعات الطيران والضيافة، والذكاء اﻻصطناعي، والتقنية المالية، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والطاقة، وهي شركة علاقات عامة سعودية، تأسست عام 2021 ويعمل بها نخبة من محترفي الاتصال وإدارة الأزمات، وتطوير المحتوى والرصد وتحليل البيانات.
ويربط طيران ناس حالياً أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، ويستهدف زيادة العدد إلى أكثر من 165 وجهة عبر خطته الاستراتيجية التي أطلقها أوائل العام الماضي، كما توج بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة "سكاي تراكس" العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، وهي أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 2022، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.