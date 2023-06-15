"أفضل مزارع بالمدينة" يفوز بالمركز الثالث في جائزة المحافظة على البيئة

خلال فترة وجيزة، استطاع المزارع الشاب عياد الأحمدي، الحاصل على لقب "أفضل مزارع في منطقة المدينة المنورة"، أن يجد له مكانًا بين كبرى الشركات والمؤسسات ليحصد المركز الثالث لجائزة المدينة للمحافظة على البيئة، والتي تسلمها من يدي نائب أمير منظقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.
وأبدى الشاب المزارع عياد الأحمدي، مالك "نقوة النعناع"، سعادته بحصوله على هذه الجائزة القيمة التي اعتبرها -على حد قوله- دعمًا معنويًا له ولجميع المزارعين الذين يهتمون بالغطاء النباتي والزراعة العضوية تماشيًا مع رؤية السعودية الخضراء، متقدمًا بالشكر والعرفان للقائمين على هذه الجائزة المباركة.
ونيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رعى الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة حفل تكريم الفائزين بجائزة المدينة المنورة للبيئة في دورتها الأولى، والتي تنظمها مؤسسة جائزة المدينة المنورة، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، بالإضافة إلى رجال الأعمال والمختصين في الجوانب البيئية. وذلك بالتزامن مع ملتقى الحد من إنتاج النفايات واستخدام البدائل الصديقة للبيئة.
وأوضح الأمين العام لمؤسسة الجائزة المهندس محمد عباس أن جائزة المدينة المنورة للبيئة انطلقت بتوجيه من أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة، حيث حملت في دورتها الأولى شعار (البيئة لنا ولأجيالنا)، وقد عملت مؤسسة الجائزة على عقد عددٍ من الاجتماعات وورش العمل لبناء إطار علمي بعد دراسة عميقة علمية لـ 40 جائزة محلية وإقليمية ودولية استهدفت فيها جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية الواقعة ضمن النطاق الإداري لمنطقة المدينة المنورة، إضافة إلى لقاءات تعريفية عن الجائزة وآلية المشاركة فيها.
واضاف أن من الشروط الأساسية للمشاركة في الجائزة أن تكون قائمة وقابلة للنقل والتطبيق، وتهدف إلى نشر الوعي البيئي والمحافظة على عناصرها، حيث يأتي ذلك متوافقًا مع اهتمام القيادة -أيدها الله- بالمكتسبات البيئية والمحافظة عليها والعمل على الحد من المخالفات البيئية المؤثرة على الطبيعة والفرد، كما تسعى الجائزة ضمن أهدافها إلى الاستفادة من أفكار المشاركين لإيجاد أفضل بيئة يمكن تطبيقها.
وأكد أن رسالة الجائزة نصت على تعزيز جهود الجهات والأفراد لإحداث الأثر الإيجابي في مجال التميز البيئي والتوعية المجتمعية للحفاظ على المكتسبات البيئية وتحسينها لتكون صالحة للعيش لنا ولأجيالنا وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وبيّن المهندس محمد عباس أن الجائزة مبنية على مرتكزات أساسية تتمثل في (رؤية المملكة 2030 - المعايير المحلية والدولية للحفاظ على البيئة - الرؤية الطموحة لبيئة منطقة المدينة المنورة لمكانتها الدينية والعالمية).