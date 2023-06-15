"أفضل مزارع بالمدينة" يفوز بالمركز الثالث في جائزة المحافظة على البيئة

واضاف أن من الشروط الأساسية للمشاركة في الجائزة أن تكون قائمة وقابلة للنقل والتطبيق، وتهدف إلى نشر الوعي البيئي والمحافظة على عناصرها، حيث يأتي ذلك متوافقًا مع اهتمام القيادة -أيدها الله- بالمكتسبات البيئية والمحافظة عليها والعمل على الحد من المخالفات البيئية المؤثرة على الطبيعة والفرد، كما تسعى الجائزة ضمن أهدافها إلى الاستفادة من أفكار المشاركين لإيجاد أفضل بيئة يمكن تطبيقها.