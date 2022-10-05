"التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم قضايا اللاجئين وحقوقهم

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على دعم المنظمة المتواصل لقضايا اللاجئين وحقوقهم، بما في ذلك حق الوصول إلى التعليم.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه، مُمثل الإدارة الإنسانية في الأمانة العامة في الندوة الدولية الثامنة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة محمد الخمليشي، والتي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور يومي 5 و6 أكتوبر الجاري.
وقال الأمين العام: قضية اللاجئين تُمثل أولوية قصوى في أجندة المنظمة؛ باعتبار المبادئ الإسلامية الداعية إلى حماية اللاجئين، والتي تعد واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، وتتطابق مع القانون الدولي للاجئين والبرنامج العشري للمنظمة، الذي يدعو إلى عدالة في تمكين كل الناس من التعليم، لاسيما اللاجئين والأطفال والبنات، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، والتي ما فتئت تدعو الدول الأعضاء إلى النهوض بالأوضاع الإنسانية للاجئين.
وأشار إلى أن المنظمة عقدت في عشق آباد في 2012 أول مؤتمر وزاري حول اللاجئين في العالم الإسلامي، ودعا إلى متابعة نتائجه، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشدد "طه" على أن المنظمة ومؤسساتها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للاجئين بصرف النظر عن لونهم ونوعهم وانتماءاتهم، كما أن الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة مدعوة اليوم وبشكل عاجل إلى تقديم المزيد من الدعم والاهتمام بقضايا اللاجئين المعقدة، وذلك في ضوء استمرار الأزمات والصراعات والحروب، مؤكدًا أهمية معالجة جذورها.