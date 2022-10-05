"التعاون الإسلامي" تجدد التزامها بدعم قضايا اللاجئين وحقوقهم

وقال الأمين العام: قضية اللاجئين تُمثل أولوية قصوى في أجندة المنظمة؛ باعتبار المبادئ الإسلامية الداعية إلى حماية اللاجئين، والتي تعد واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وقانونيًا، وتتطابق مع القانون الدولي للاجئين والبرنامج العشري للمنظمة، الذي يدعو إلى عدالة في تمكين كل الناس من التعليم، لاسيما اللاجئين والأطفال والبنات، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، والتي ما فتئت تدعو الدول الأعضاء إلى النهوض بالأوضاع الإنسانية للاجئين.