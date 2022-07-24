مستمرون في التأهيل.. أمانة الرياض: صيانة 3,5 مليون متر مربع من الطرق بمختلف أرجاء العاصمة

وقالت الأمانة، مساعٍ حثيثة تبذلها فرقنا الميدانية للارتقاء بكفاءة الطرق في مدينتنا، أتممنا صيانة 3,5 مليون متر مربع في مختلف أرجاء الرياض، ومستمرون في التطوير والتأهيل لتحقيق تطلعاتكم.