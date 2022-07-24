مستمرون في التأهيل.. أمانة الرياض: صيانة 3,5 مليون متر مربع من الطرق بمختلف أرجاء العاصمة

كشفت أمانة الرياض عن أبرز جهودها لتحسين الطرق بالمنطقة خلال النصف الأول من عام 2022.
وقالت الأمانة، مساعٍ حثيثة تبذلها فرقنا الميدانية للارتقاء بكفاءة الطرق في مدينتنا، أتممنا صيانة 3,5 مليون متر مربع في مختلف أرجاء الرياض، ومستمرون في التطوير والتأهيل لتحقيق تطلعاتكم.
وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن إجمالي مساحة صيانة الطرق بلغ 3.562.199 م2، في جميع أحياء الرياض.
وتهدف أعمال الصيانة إلى الارتقاء بكفاءة الطرق وتخفيف الزحام المروري، وتحسين تجربة التنقل في المدينة، وتحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل زمن الرحلة داخل العاصمة.