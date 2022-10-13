بأمر الملك.. ترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم

وأوضح أن الأمر الملكي تَضَمن ترقية ثمانية قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضٍ إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية ثلاثة عشر قاضيًا إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، وترقية ثلاثة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية تسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ أ)، وترقية عشرة قضاة إلى درجة (قاضي/ ب)، وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ ب)، وترقية أحد عشر قاضيًا إلى درجة (قاضي/ ج)، وتعيين ستة قضاة على درجة (ملازم قضائي).