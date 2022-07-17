"السديس" يوجّه قيادات شؤون الحرمين بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة

وقال السديس، إن من دورنا في الرئاسة الاستعداد المبكر لاستقبال المعتمرين والقاصدين وتهيئة جميع الخدمات وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، مؤكداً على القيادات الإدارية والميدانية في الرئاسة بالتجهيزات المبكرة، ووضع الخطط التشغيلية، ومد جسور التعاون مع الجهات المشاركة في خدمة زوّار وقاصدي الحرمين الشريفين، واستثمار التقانة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في ذلك.