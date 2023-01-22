بحضور أكثر من ٥٠٠ ممرض وممرضة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والإبداع في ممارسة التمريض

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات كادر ممرضين وممرضات المستشفى في المجال المهني والتعليمي والبحثي، ومواكبة المعايير والأنظمة المنصوص عليها والمعمول بها محليًّا وعالميًّا؛ بما لا يتنافى مع قيم وعادات المجتمع من أجل رفع كفاءة الممارسين الصحيين في تخصص التمريض.