بحضور أكثر من ٥٠٠ ممرض وممرضة.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والإبداع في ممارسة التمريض

بحضور ما يزيد على ٥٠٠ ممرض وممرضة وممارس صحي، انطلقت أمس أولى فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والإبداع في ممارسة التمريض، بحضور نخبة من قادة التمريض محليًّا ودوليًّا في فندق الأحساء إنتر كونتيننتال.
بدأ المؤتمر بكلمة افتتاحية لرئيسة قسم التمريض في المستشفى ورئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر هيرا تاشيجيان، وحضر المؤتمرَ ما يزيد على ٣٠ محاضرًا ومحاضرة من ١٠ دول مختلفة.
ويُعتبر المؤتمرَ الأول من نوعه دوليًّا وفي المنطقة، الذي يسلط الضوء على أحدث مستجدات ممارسة التمريض والتحديات التي تواجه مهنة التمريض النبيلة.
يُذكر أن المؤتمر يصاحبه معرض لعرض التقنيات والابتكارات التي تساعد طاقم التمريض على ممارسة المهنة باستخدام أحدث التقنيات، وورش عمل مختلفة أبرزها تمكين التمريض والممارسات التمريضية القائمة على الأدلة، بالإضافة إلى الابتكار في سلامة وجودة الرعاية التمريضية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر مع الجمعية السعودية للتمريض.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات كادر ممرضين وممرضات المستشفى في المجال المهني والتعليمي والبحثي، ومواكبة المعايير والأنظمة المنصوص عليها والمعمول بها محليًّا وعالميًّا؛ بما لا يتنافى مع قيم وعادات المجتمع من أجل رفع كفاءة الممارسين الصحيين في تخصص التمريض.
الجدير بالذكر أن التسجيل مستمر حتى اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الأحد 22 يناير 2023، ويدعو جميع الممارسين الصحيين للحضور للاستفادة من الخبرات المتبادلة.