"أمير الشرقية" يثمّن دور القطاعات الإعلامية ويؤكد أهمية تكاملها لنشر المنجزات الوطنية

وقال خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي بن سعد المزارقة يرافقه عدد من منسوبي القطاع: إن "المنطقة الشرقية تحظى بميزات نسبية متعددة، وعلى الإعلام دور هام وبارز لإظهار هذه الميزات لدعم التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات، وتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله- في استقطاب الاستثمارات وإطلاع العالم على ما تحظى به المنطقة من بنية تحتية جاذبة.