"أمير الشرقية" يثمّن دور القطاعات الإعلامية ويؤكد أهمية تكاملها لنشر المنجزات الوطنية

ثمن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الجهود التي تقوم بها القطاعات الإعلامية السعودية وما يقدمه الإعلام السعودي بمختلف وسائله، وتوظيفه للتقنيات الحديثة لخدمة منجزات الوطن ونقلها للعالم.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أهمية التكامل بين القطاعات الإعلامية المختلفة لإيصال الرسالة الإعلامية التي تعكس ما يعيشه الوطن من نهضة في مختلف المجالات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030؛ مؤكدًا أن الدور الإعلامي كان -ولا يزال- أحد أبرز العناصر الأساسية التي أسهمت عبر الزمن في تعزيز ريادة المملكة، وتحقيق تطلعاتها السياسية والتنموية والاجتماعية .
وقال خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير عام القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي بن سعد المزارقة يرافقه عدد من منسوبي القطاع: إن "المنطقة الشرقية تحظى بميزات نسبية متعددة، وعلى الإعلام دور هام وبارز لإظهار هذه الميزات لدعم التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات، وتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله- في استقطاب الاستثمارات وإطلاع العالم على ما تحظى به المنطقة من بنية تحتية جاذبة.
وقدم "المزارقة" لأمير المنطقة تقريرًا عن إنجازات القطاع الشرقي وما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، بالإضافة لفوزهم بعدد من الجوائز على المستوى الخليجي والعربي.
ورفع شكره لأمير المنطقة على ما يلقاه الإعلام من دعم ومتابعة كان له أثر بالغ على جودة المحتوى الإعلامي وما يقدم للمشاهد .
حضر اللقاء يوسف المطيلق مدير الإذاعة بالدمام، وياسمين الرزقي، وميعاد الحسن.