"عقارات الدولة" تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)

ويتميز المشروع بعديدٍ من المقومات الاستثمارية، ومنها موقعه الجغرافي حيث يبعد 300 متر تقريباً عن المسجد الحرام، جنوب مشروع وقف الملك عبدالعزيز (برج الساعة)، وتبلغ مساحة أرض المشروع 167 ألف متر مربع، وبمدة استثمار تبلغ 25 سنة، حيث سيُقام عليها عددٌ من الأصول متعدّدة الاستخدامات تشمل (محطة للحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندقاً أربعة نجوم يضم 400 غرفة).