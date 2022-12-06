"عقارات الدولة" تعلن تمديد فترة استقبال طلبات تأهيل مشروع النقل (TOD)

بناءً على طلبات عديدٍ من المستثمرين لتمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للحاجة إلى التجهيز والتقديم على مشروع استثمار أرض تجارية للتطوير الموجّه للنقل العام (TOD) في العاصمة المقدّسة، تعلن الهيئة العامة لعقارات الدولة، تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل للتقدم على المشروع، ليكون آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل، نهاية عمل يوم الخميس 4 رجب 1444هـ، الموافق 26 يناير 2023م.
ويتميز المشروع بعديدٍ من المقومات الاستثمارية، ومنها موقعه الجغرافي حيث يبعد 300 متر تقريباً عن المسجد الحرام، جنوب مشروع وقف الملك عبدالعزيز (برج الساعة)، وتبلغ مساحة أرض المشروع 167 ألف متر مربع، وبمدة استثمار تبلغ 25 سنة، حيث سيُقام عليها عددٌ من الأصول متعدّدة الاستخدامات تشمل (محطة للحافلات، ومتاجر للتجزئة والتسوّق، وفندقاً أربعة نجوم يضم 400 غرفة).
وتدعو الهيئة القطاع الخاص من المطورين والمستثمرين من ذوي الخبرة الراغبين بالتقدم على المشروع، للتسجيل على الرابط الموضح أدناه، لتحميل وثيقة طلب التأهيل.
كما يمكن الاطلاع على الكتيب التعريفي بالمشروع (الرابط أدناه).
نود الإشارة إلى أهم التواريخ الخاصة بالمرحلة الحالية للطرح التالية:
- آخر موعد لاستقبال الاستفسارات هو يوم الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 12 يناير 2023م.
- الموعد المستهدف لورشة العمل للإجابة على استفسارات المستثمرين المؤهلين هو يوم الاثنين 29 رجب 1444هـ، لموافق 20 فبراير 2023م.