شراكة بين الهيئة الملكية في العلا و"كانون" للتدريب على فنون التصوير

واختارت لجنة التحكيم، بالتعاون مع "شركة كانون"، 15 مشاركًا ومشاركة؛ حيث سيتلقّون دورات تدريبية تقدمها مجموعة من خبراء كانون، بمساعدة من خريجي البرنامج السابقين من أهالي محافظة العلا، وستعرض الصور التي عمل عليها المتدربون والمتدربات خلال معرض خاص سيقام ضمن فعاليات "مهرجان العلا للفنون" في شهر فبراير المقبل في حي "الجديّدة"