شراكة بين الهيئة الملكية في العلا و"كانون" للتدريب على فنون التصوير

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة التصوير العالمية "كانون"، عن شراكتهما لتقديم ورش عمل لأبناء وبنات الوطن في العلا، وذلك بهدف تدريبهم على فنون التصوير، وإبراز العلا كوجهة عالمية للتراث، والثقافة، والفنون، والطبيعة.
وتستمر ورش العمل حتى يوم 25 من شهر يناير الجاري في "مدرسة الديرة"؛ حيث يجري الطلاب زيارات ميدانية لالتقاط صور تظهر تفرد طبيعة العلا، وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتشمل المواقع التي سيتم تسليط الضوء عليها "مدينة الحج"، التي تعد أول موقع سعودي يتم إدراجه على لائحة التراث العالمي وفق منظمة "اليونسكو"، كذلك الواحة الثقافية، والبلدة القديمة، وقاعة مرايا، بالإضافة إلى عدد من المواقع التاريخية والطبيعية التي تمتاز بها العلا.
واختارت لجنة التحكيم، بالتعاون مع "شركة كانون"، 15 مشاركًا ومشاركة؛ حيث سيتلقّون دورات تدريبية تقدمها مجموعة من خبراء كانون، بمساعدة من خريجي البرنامج السابقين من أهالي محافظة العلا، وستعرض الصور التي عمل عليها المتدربون والمتدربات خلال معرض خاص سيقام ضمن فعاليات "مهرجان العلا للفنون" في شهر فبراير المقبل في حي "الجديّدة"
وتشارك المجموعة في ورش العمل التي تهدف إلى تعزيز معرفتهم وتعليمهم وتمكينهم من سرد قصصهم عبر الصورة، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع كل ما له علاقة بالاستدامة.
ويخدم برنامج ورش العمل الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، والتي تحقق هدفًا لتنويع اقتصاد العلا وخلق مسارات وظيفية جديدة للشباب، إضافة لتعزيز منظومة العمل الإبداعي في العلا، كذلك يعمل البرنامج على تعزيز شراكات الهيئة الملكية مع مختلف الشركاء في مجالات الفنون والثقافة.
وتمثّل الفنون أهمية بالغة في رؤية العلا؛ وذلك لكونها إحدى الركائز الأساسية للهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تعمل عليها لتعزيز الإرث الفريد للعلا، الذي سيكون له دور كبير في تحقيق الرؤية المستقبلية الهادفة إلى بناء اقتصاد ثقافي.