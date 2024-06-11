ضيوف برنامج خادم الحرمين يعربون عن امتنانهم على الاستضافة ويشيدون بالخدمات المقدمة لهم

فيما تحدث نائب إمام القصر الجمهوري في عاصمة غامبيا بانجول أيوب ساني، عن استضافته لأداء فريضة الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وتجدد فرصته لزيارة المملكة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مستذكرًا مشاعره قبل 23 سنة عندما كان أحد الدارسين في الجامعة الإسلامية بطيبة الطيبة، منوهاً بما يقدمه البرنامج من خدمات تمكنهم من أداء الحج بكل يسر وسهولة بلا تمييز أو تصنيف.