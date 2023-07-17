البعض يقترض من أجلها.. "الدبيّان": المظاهر في المناسبات الاجتماعية تكلّف الآلاف وأحيانًا ملايين الريالات

وتضيف الكاتبة أن: "المناسبات الاجتماعية بمختلف تصنيفاتها وأنواعها أصبحت مستنزِفة للمال والحال، ومرهقة للإنسان بتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، البعض من أجلها يقترض، وآخرون بسبب ما يدفعه مختنق، وغيرهم في كل مناسبة له أو بدعوة تقدم إليه هو قلق.. تقام حفلات زواج بأرقام خانات أصفارها خمسة وقد تكون ستة وتُنصب، مآتم بمظاهر جعلت العزاء بهرجة وتجمعا وليس مواساة ودعما، يَقدُم مولود فتصبح أجنحة المستشفيات قاعات حفلات وليست من أجل ما خصصت له من مهمات، توزيعات وحلويات تقدم، ومرطبات ومشروبات بهرجتها تُعظم، تنافس حول من يقدم الأغلى وبقيمته الأعلى ظنا منهم أن هذه هي الحضارة وبتوفير أثمن (البراندات) تلك هي الأناقة".