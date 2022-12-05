تحت الصفر بـ 3 درجات.. "المسند": شعورك بالبرد يتوقف على عاملَيْن

وأضاف: "درجة الحرارة المحسوسة تكون أقل من درجة الحرارة العادية، فعلى سبيل المثال: عندمـا تكـون درجـة الحـرارة صفـراً مئويـاً وسرعة الرياح 10 كم في الساعة، فدرجة الحرارة الحقيقية التي يشعر بها جلد الإنسان هي تحت الصفر بثلاث درجات، وليست صفراً مئوية!".