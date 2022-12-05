تحت الصفر بـ 3 درجات.. "المسند": شعورك بالبرد يتوقف على عاملَيْن

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ أن درجة الحرارة المتداولة بين الناس والمعلنة في الإعـلام تختلف عن درجة الحرارة المحسوسة بوساطة جلد الإنسان، وهي الأهم في اتخاذ القرارات تجاه حالة الجو.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن شعور الإنسان بالبرد يتوقف على عاملَيْن هما: درجة الحرارة وسرعة الرياح.
وأضاف: "درجة الحرارة المحسوسة تكون أقل من درجة الحرارة العادية، فعلى سبيل المثال: عندمـا تكـون درجـة الحـرارة صفـراً مئويـاً وسرعة الرياح 10 كم في الساعة، فدرجة الحرارة الحقيقية التي يشعر بها جلد الإنسان هي تحت الصفر بثلاث درجات، وليست صفراً مئوية!".