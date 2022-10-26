عقد الاجتماع الـ26 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون

عقد وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ"26"، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة نائب وزير الثقافة بالمملكة رئيس الدورة الحالية حامد بن محمد فايز، بمشاركة وكيل وزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة مبارك الناخي، والشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، ووكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في سلطنة عمان السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي، والشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة في دولة قطر، ووزير الإعلام والثقافة، ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت عبدالرحمن بداح المطيري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.