الرياض.. شركات عالمية تتقدم للمشاركة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون نوفمبر المقبل

وتتزامن استضافة المملكة للمهرجان، في نسخته الثانية والعشرين، مع إقامة المنتدى السعودي العالمي للإعلام، الذي تستضيفه الرياض في الفترة ذاتها، إضافة إلى الإعلان عن جائزة المنتدى، وإقامة المعرض الإعلامي المصاحب للمهرجان، ما يدل على الدور الريادي الكبير الذي تضطلع به الرياض، والتقدم اللافت الذي تعيشه في مجال صناعة الإعلام، إضافة إلى كونها أصبحت مركزًا لوجستيًا عالميًا تتجه نحوه الأنظار في المجالات كافة، بفضل ما يشهده مجتمعها الحيوي من تسامحٍ وتقبّلٍ للثقافات بمختلف أنواعها.