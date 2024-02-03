"المواصفات": أطلقنا منظومة "قبول جهات المطابقة" لتحليل مخاطر المنتجات وفحصها

ولفت إلى أن هذه الجهات بلغ عددُها منذ إطلاق البرنامج ولائحته المعتمدة في العام 2016، قرابةَ "565" جهة تعمل في أكثر من "42" دولة حول العالم، وهذه الجهات تتم متابعتها وفرض القواعد عليها لمطابقتها وقبولها لدى الهيئة، ومن هذه الاشتراطات: حصولها على الاعتمادات الدولية اللازمة لضمان كفاءتها الفنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى تواجد ممثل قانوني لها داخل المملكة.