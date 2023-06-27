بالصور.. تدشين "جادة الخبر" لتشكّل مركز جذب سياحي للمتنزهين

دشنت بلدية محافظة الخبر مشروع جادة الخبر، والذي يُعتبر أحدث المشاريع التطويرية بمساحة تتجاوز 26600م2 ويسهم في إضفاء قيمة جمالية وبيئية، ويشكل مركز جذب للمتنزهين وهواة ممارسة الرياضة.
من جانبه، قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس مشعل بن الحميدي الحربي: جادة الخبر تقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتشغل مساحة 26600م2، وتحتوي على ثلاثة عناصر رئيسية.
وأضاف: يتمثل العنصر الأول في النافورة إذ تمت إعادة تأهيل المسطح المائي بمساحة 9600م2، إضافة الى إعادة تأهيل المسطح الأخضر بجانبه، وعنصر الممشى، حيث تم استحداث مضمار المشي بطول 400م ومساحة 8000م2 ويحتوي على عدد 28 كرسياً للجلوس، بالإضافة إلى زراعة 95 شجرة وشجيرة على امتداده، وكذلك عنصر المنطقة الخضراء بمساحة 9000م2 حيث تمت إضافة ممرات داخلية وعناصر إضاءة جمالية.
وأردف "الحربي": تسعى بلدية الخبر من خلال إنشاء هذا المشروع لتحقيق التكامل بين المتطلبات الوظيفية والمتطلبات المتعلقة بالنسيج العمراني المحيط بها كملتقى لأفراد المجتمع بغرض التنزه على غرار معظم المدن في العالم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، ومنسجمة مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، وذلك من خلال استغلال الفراغات وتوفير مرافق متكاملة لسكان الخبر وزوارها في مختلف أرجاء المدينة.