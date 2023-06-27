بالصور.. تدشين "جادة الخبر" لتشكّل مركز جذب سياحي للمتنزهين

وأضاف: يتمثل العنصر الأول في النافورة إذ تمت إعادة تأهيل المسطح المائي بمساحة 9600م2، إضافة الى إعادة تأهيل المسطح الأخضر بجانبه، وعنصر الممشى، حيث تم استحداث مضمار المشي بطول 400م ومساحة 8000م2 ويحتوي على عدد 28 كرسياً للجلوس، بالإضافة إلى زراعة 95 شجرة وشجيرة على امتداده، وكذلك عنصر المنطقة الخضراء بمساحة 9000م2 حيث تمت إضافة ممرات داخلية وعناصر إضاءة جمالية.